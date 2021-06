சினிமா செய்திகள்

‘பகையே காத்திரு’ படத்தில் ‘சஸ்பென்ஸ்’ கதாபாத்திரத்தில் விக்ரம் பிரபு + "||" + Vikram Prabhu in the role of 'Suspense' in 'Hate Wait'

‘பகையே காத்திரு’ படத்தில் ‘சஸ்பென்ஸ்’ கதாபாத்திரத்தில் விக்ரம் பிரபு