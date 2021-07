சினிமா செய்திகள்

ரூ.1 கோடி வெளிநாட்டு பணம்:பிரபல நடிகை யாமி கவுதமுக்கு அமலாக்கத் துறை நோட்டீஸ் + "||" + The ED has summoned #YamiGautam in connection with an alleged violation of the Foreign Exchange Management Act

ரூ.1 கோடி வெளிநாட்டு பணம்:பிரபல நடிகை யாமி கவுதமுக்கு அமலாக்கத் துறை நோட்டீஸ்