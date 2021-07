சினிமா செய்திகள்

ரிலீசுக்கு முன்பே அஜித்தின் வலிமை ரூ.200 கோடி வசூல் + "||" + Before the release, Ajith's strength was Rs 200 crore

ரிலீசுக்கு முன்பே அஜித்தின் வலிமை ரூ.200 கோடி வசூல்