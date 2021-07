ஒலிம்பிக் போட்டி : இந்திய வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் பாடல்

சென்னை

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகள் வரும் 23ம் தேதி தொடங்கி அடுத்த மாதம் 8ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளன. இந்த போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக இந்தியாவைச் சேர்ந்த 120க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் தகுதிப் பெற்றுள்ளனர். இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 11 வீரர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

இந்திய வீரர், வீராங்கனைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் பாடல் ஒன்று உருவாகியுள்ளது. இது குறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்ட ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், நமது நாட்டின் திறமையாளர்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக “Hindustani Way” என்ற பாடல் தயாராகியுள்ளதாக பதிவிட்டுள்ளார்.

Let’s cheer out loud for our Olympians with the “Hindustani Way” alongside the very talented @ananya_birla#Cheer4India#HindustaniWay#comingsopic.twitter.com/ON3Rx8iCO7

— A.R.Rahman #99Songs 😷11th July on Colours TV 🇮🇳 (@arrahman) July 6, 2021