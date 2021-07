சினிமா செய்திகள்

‘தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன்’ படத்தில் பரதநாட்டியக் கலைஞராக ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் + "||" + Aishwarya Rajesh as Bharatanatyam artist in 'The Great Indian Kitchen'

‘தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன்’ படத்தில் பரதநாட்டியக் கலைஞராக ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்