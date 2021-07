வெளியானது ‘வலிமை’ அப்டேட்: படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் வெளியீடு

சென்னை,

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நடிகர் அஜித் நடிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கிய ‘நேர்கொண்ட பார்வை’ திரைப்படம் வெளியானது. இதன் பிறகு மீண்டும் அஜித்-வினோத் கூட்டணியில் ‘வலிமை’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அதே ஆண்டில் தொடங்கியது. ஆனால் அதன் பிறகு திரைப்படம் குறித்த எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.

இதனால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் இருந்த ரசிகர்கள், படத்தின் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர், இயக்குனர் வினோத் மட்டுமல்லாது கிரிக்கெட் மைதானங்களிலும், பொது நிகழ்ச்சிகளிலும், அரசியல் தலைவர்களிடமும் டுவிட்டர் உள்ளிட்ட வலைதளங்களில் வலிமை அப்டேட் குறித்து தொடர்ந்து கேட்டு வந்தனர்.

இந்த நிலையில் இன்று அஜித் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வலிமை படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் அஜித் ரசிகர்கள் மிகுந்த உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

Power Is A State Of Mind 💥



The think you have been waiting for so long..#ValimaiMotionPoster is released and thank you #ThalaAjith sir for always believing me..



Sambavam Tharama irukka!?#Valimai#AjithKumar#ValimaiFirstLookpic.twitter.com/3rpHFWbNJg