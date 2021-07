200 கோடி பட்ஜெட்: பாகுபலி வெப் சீரிஸில் நடிக்கும் நயன்தாரா

சென்னை

எஸ்.எஸ்.ராஜமவுலி இயக்கத்தில் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ‘பாகுபலி’ வெற்றி பெற்றதைத்தொடர்ந்து ‘பாகுபலி 2’ வெளியானது. இரண்டு பாகத்திலுமே மிரட்டலான நடிப்பில் கவனம் ஈர்த்தார் சிவகாமி தேவி ராஜமாதாவாக வரும் ரம்யா கிருஷ்ணன். வீரமான, துணிச்சலான, தலைமைப்பண்புடன் கூடிய அரசியாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது அவரது கதாபாத்திரம்.

இந்த நிலையில், சிவகாமி தேவியின் இளம் வயது வாழ்க்கையை தற்போது வெப் சீரிஸுக்காக 200 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் எடுக்கவிருக்கிறார்கள். சுமார் 9 எபிசோடுகளை கொண்ட இந்த வெப் சீரிஸ் பெரிய பட்ஜெட்டில் தயாராக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதில் இளம் வயது சிவகாமிதேவி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க முதலில் நடிகை சமந்தாவை, படக்குழு அணுகியது.

ஆனால் அவர் நடிக்க மறுத்துவிட்டதால் தற்போது முன்னணி நடிகையான நயன்தாரா அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளதாக பிரபல LetsOTT GLOBAL நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

இதுவரை வெப் சீரிஸ்களில் நடிக்காமல் இருந்த நயன்தாரா. இந்தக் கதைக்கு உடனே ஓகே சொல்லி இருக்கிறார். ஏற்கனவே, ‘காஷ்மோரா’, 'சைரா நரசிம்ம ரெட்டி’ உள்ளிட்டப் படங்களில் நயன்தாரா இளவரசியாக நடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த வெப் சீரிஸ் நெட் பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்திற்காக உருவாக்கப்படவுள்ளது.

BIG NEWS: #Nayanthara makes her grand OTT entry with the magnanimous project 'Baahubali before the beginning' for NETFLIX.



The web series will go on floors by September 2021. pic.twitter.com/0QeWI8c06p