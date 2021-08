சினிமா செய்திகள்

வம்ஷி இயக்கத்தில் அடுத்த படத்துக்கு நடிகர் விஜய் சம்பளம் ரூ.120 கோடி + "||" + Actor Vijay has a salary of Rs 120 crore for his next film directed by Vamsi

