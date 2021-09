சினிமா செய்திகள்

24 ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் கூட்டணி அமைக்கும் பிரபுதேவா - அரவிந்த் சாமி? + "||" + Prabhu Deva-Arvind Sami to form alliance again after 24 years?

24 ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் கூட்டணி அமைக்கும் பிரபுதேவா - அரவிந்த் சாமி?