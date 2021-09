சினிமா செய்திகள்

இரும்பு கம்பியால் தாக்கினர் - பிரபல நடிகை மீது திராவகம் வீச முயற்சி + "||" + Attacked with iron bar - Attempt to throw liquid on famous actress

இரும்பு கம்பியால் தாக்கினர் - பிரபல நடிகை மீது திராவகம் வீச முயற்சி