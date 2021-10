சினிமா செய்திகள்

கமல்ஹாசன் நடிக்கும் ‘இந்தியன்-2’ 60 சதவீத படப்பிடிப்பு முடிவடைந்தது + "||" + 60% shooting of ‘Indian-2’ starring Kamal Haasan is over

கமல்ஹாசன் நடிக்கும் ‘இந்தியன்-2’ 60 சதவீத படப்பிடிப்பு முடிவடைந்தது