'எனக்கும் கொரோனா' இருமிக்கொண்டே வீடியோ வெளியிட்ட பிரபல நடிகை

கோவா,

நேற்று அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், அனைவருக்கும் வணக்கம். எனக்கு ஏன் இதுவரை கொரோனா வரவில்லை என்று யோசித்துக்கொண்டிருந்தேன். இப்போது நான் கொரோனாவைப் பெற்றிருக்கிறேன் என்று தோன்றுகிறது. கொரோனா பாசிட்டிவ் என சோதனையில் தெரிய வந்துள்ளது.

பூஜா பேடி தடுப்பூசி போடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுகுறித்து அவர் கூறும் போது, தடுப்பூசிகள் வெளிவருவதற்கு முன்பு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட 99 சதவீதம் பேர் உயிர் பிழைத்ததை பற்றி நாம் அறிவோம். மேலும், தடுப்பூசி போட்ட 99 சதவீதம் பேரும் பிழைத்திருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் நமக்கு தேவை எச்சரிக்கையே அன்றி பீதி அல்ல. உண்மை என்னவென்றால், நம்மிடம் கருவிகள் மற்றும் உதவிகள் உள்ளன. எனவே நாம் பயப்படத் தேவையில்லை.

மேலும் அவர், தன்னுடைய இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நம்புவதாகவும் அது தன்னை மீட்க உதவும் என்றும் கூறினார். மேலும் அவர் இது தன்னுடைய தனிப்பட்ட தேர்வு என்றும் ஒவ்வொருவரும், தங்கள் சொந்த தேர்வுகளை மேற்கொள்ளுங்கள் என்றும் கூறியுள்ளார்.

பூஜா பழங்கள், ஆவி பிடித்தல் போன்றவற்றை எடுத்துக்கொள்வதாக கூறினார். மேலும் தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருவதாக தனது ரசிகர்களுக்கு உறுதியளித்துள்ளார்.

