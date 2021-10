சினிமா செய்திகள்

மோகன்லாலின் சரித்திர படம் ஓ.டி.டி.யில் ரிலீஸ் + "||" + Direct-to-OTT release for Mohanlal’s Marakkar Arabikadalinte Simham on the cards

மோகன்லாலின் சரித்திர படம் ஓ.டி.டி.யில் ரிலீஸ்