சினிமா செய்திகள்

தமிழ் படங்களில் நடிக்க பிருதிவிராஜுக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு + "||" + Strong opposition to Prithiviraj to act in Tamil films

தமிழ் படங்களில் நடிக்க பிருதிவிராஜுக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு