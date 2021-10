சினிமா செய்திகள்

சமந்தாவுக்கு பட வாய்ப்புகள் குவிகின்றன + "||" + Steps out in public after split with Naga Chaitanya, new film opportunities come to Samantha

சமந்தாவுக்கு பட வாய்ப்புகள் குவிகின்றன