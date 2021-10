சென்னை,

கன்னட திரையுலகில் பிரபல நடிகராக இருந்து வந்த புனித் ராஜ்குமார் நேற்று மாரடைப்பு காரணமாக திடீரென்று உயிர் இழந்தார்.

இந்நிலையில், நடிகர் சூர்யா நடிப்பில், உருவாகியுள்ள ’ஜெய் பீம்’ திரைப்படத்தின பாடல் ஆல்பம் நேற்று வெளியாவதாக இருந்தது. ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தின் பாடல் ஆல்பம் புனித் ராஜ்குமார் மறைவினால் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Hello fans ! Due to the shocking demise of #PuneethRajkumar, the release of #JaiBhimAlbum jukebox has been postponed. May his soul rest in peace. Condolences to the family 😔