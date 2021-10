சினிமா செய்திகள்

92 வயது கிளைண்ட் ஈஸ்ட்வுட்டைப்போல் ‘‘வாழ்நாளின் இறுதி வரை நடிப்பேன்’’ நடிகர் சூர்யா பேட்டி + "||" + Interview with Surya, a 92-year-old Client Eastwood actor who will "act until the end of his life"

