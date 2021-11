'ஜெய் பீம்' படத்திற்கு திரையுலக பிரபலங்கள் பாராட்டு

ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா, மணிகண்டன், லிஜோமோல் ஜோஸ், ரஜிஷா விஜயன், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் 'ஜெய் பீம்'. அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் இப்படம் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தைப் பார்த்துவிட்டு பல்வேறு திரையுலக பிரபலங்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.





டைரக்டர் பா.ரஞ்சித் தனது டுவிட்டரில் சாதி எதிர்ப்பையும்,சாதி ஆதரவையும் சமநிலையில் பார்க்கும் சமூகத்தாரே-இதோ மறைக்கப்பட்ட, மறுக்கப்பட்ட ராசா கண்ணுவின் கதை போல பலகதைகள் இனி வரும்.அது நம் தலைமுறையை மாற்றும்.ஜெய்பீம் திரைப்படத்தை கொடுத்த சூரியாவுக்கு பெரும் நன்றிகள்! என கூறி உள்ளார்.









Jus watched #JaiBhim ! What an extraordinary film! What amazing performances from the actors ! Manikandan,Lijo & each n every individual 👏🏻👏🏻



One of your best films sir, u can be proud of acting & producing this forever sir😇



Gnanvel sir & team outstanding level of hardwork! https://t.co/vGn9PLE0ZN — Vignesh Shivan (@VigneshShivN) November 1, 2021

Apart from being a great film, IMO #JaiBhim is an important film and should be rightfully celebrated. I’m so happy for my #KootathilOruthan director @tjgnan 🤗 that he would be getting his rightful due with this film which he truly deserves. @Suriya_offl sir is phenomenal (1/2) pic.twitter.com/mbJn3TJCTb — Ashok Selvan (@AshokSelvan) November 1, 2021

நடிகர் கலையரசன் கூறியதாவது:-

#JaiBhim 💪🏽💙Beyond Words ❤️Arts is the most powerful medium. Huge change will happen if it’s used properly. #JaiBhim is the wonderful example for that. Thank you 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 @tjgnan sir @Suriya_offl sir @2D_ENTPVTLTD n team 4 tis gem. Love U all #AllrHumans #Equality 💙 Brilliant pic.twitter.com/bVpAT8VFUv — Kalaiyarasan (@KalaiActor) November 2, 2021

