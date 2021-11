ரூ.100 கோடி வசூலை கடந்த டாக்டர் திரைப்படம் ..

சென்னை

இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள படம் ‘டாக்டர்’. இப்படம் கடந்த 9-ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. கே.ஜே.ஆர் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனமும், சிவகார்த்திகேயனின் எஸ்.கே.புரொடக்‌ஷன் நிறுவனமும் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படம் கடந்த 9-ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் காமெடி, ஆக்‌ஷன், செண்டிமெண்ட் என இப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்று வெற்றிகரமாக திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் 25 நாட்களில் ரூ.100 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருப்பதாக படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

Entering the 25th Day with a bang! Your favourite entertainer #DOCTOR joins the 100 crore club😍



Thank you for the overwhelming support and love. You made this happen ♥️ #DOCTORHits100Crs#MegaBlockBusterDOCTOR@Siva_Kartikeyan@Nelsondilpkumar@anirudhofficial@SKProdOfflpic.twitter.com/pj2wkTkm7G