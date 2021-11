சினிமா செய்திகள்

கங்கனா ரனாவத்துக்கு "பத்மஸ்ரீ" விருது: ஜனாதிபதியிடம் பெற்றுக்கொண்டார் + "||" + Kangana Ranaut received the "Padmasree" award from the President.

