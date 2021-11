சென்னை

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும்

நயன்தாராவின் பிறந்தநாளையொட்டி அவருடைய புதிய படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகியுள்ள்ளது.

அதன்படி நடிகை நயன்தாரா நடிக்கும் புதிய படத்தின் பெயர் 'கனெக்ட்'

மாயா படத்தை இயக்கிய அஸ்வின் சரவணன் இப்படத்தை இயக்குகிறார். தனது ரவுடி பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் மூலம் நயன்தாராவே இப்படத்தை தயாரிக்கிறார்.தற்போது கனெக்ட் படத்தின் போஸ்டர் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Here’s the announcement you’ve been waiting for! Presenting to you the first look of #Connect on this very special day 🤗😬#HBDNayanthara#Connect#ConnectFirstLook@VigneshShivn@AnupamPKher#Sathyaraj@Ashwin_saravanapic.twitter.com/1Pardgywy8