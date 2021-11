டான்ஸ் மாஸ்டர் சிவசங்கர் கவலைக்கிடம்: நடிகர் சோனு சூட் உதவி

சென்னை,

இந்திய சினிமா உலகில் மூத்த நடன இயக்குனராகவும், நடிகராகவும் திகழ்ந்தவர் சிவசங்கர் மாஸ்டர். இவர் தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் என பல மொழி கன்னடம், நடன இயக்குனராக பணிபுரிந்து இருக்கிறார். அதுமட்டும் இல்லாமல் இவர் 1300 படங்களில் டான்ஸ் மாஸ்டராக பணிபுரிந்து உள்ளார்.

மேலும், ஜாப்பனீஸ் உட்பட 10 மொழிகளில் சிவசங்கர் மாஸ்டர் நடன இயக்குனராக பணியாற்றி உள்ளார்.

இந்நிலையில் இவர் கொரோனவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார். தற்போது அவரது உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இவரின் சிகிச்சைக்கு அதிக செலவு ஆகும் என்று மருத்துவர்கள் கூறி இருக்கிறார்கள். ஆனால், சிகிச்சைக்கான கட்டணத்தை அவருடைய குடும்பத்தினரால் செலுத்த முடியவில்லை.

இந்நிலையில் சிவசங்கர் மாஸ்டரின் செலுத்த சோசியல் மீடியாவில் வேண்டுகோள் வைத்து இருக்கிறார். அதில் அவர் கூறியிருப்பது, என்னுடைய அப்பா உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறார். எங்களிடம் சிகிச்சைக்கு தேவையான பணம் இல்லை. அதனால் அவருக்கு தயவுசெய்து உதவுங்கள் என வேண்டுகோள் விடுத்து இருந்தார்.

இந்தநிலையில், சிவசங்கர் மாஸ்டர் பற்றி தகவல் அறிந்த நடிகர் சோனு சூட் அவருக்கு உதவி செய்ய முன் வந்துள்ளார்.

இது குறித்து சோனு சூட் டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது,

நான் ஏற்கனவே அவரின் குடும்பத்தாருடன் தொடர்பில் உள்ளேன். அவரின் உயிரை காப்பாற்ற என்னால் முடிந்த அளவு செய்வேன் என்றார்.

சோனுவின் டுவீட்டை பார்த்தவர்களோ, யார் உதவி கேட்டாலும் செய்கிறார். யாராவது கஷ்டப்படுவது குறித்து அறிந்தாலே தாமாக முன்வந்து உதவுகிறார். அவர் இறைவன் அருளால் நல்லா இருக்கணும் என்று வாழ்த்தியுள்ளனர்.

Iam already in touch with the family,

Will try my best to save his life 🙏 https://t.co/ZRdx7roPOl