நடிகை ராதிகாவின் டுவிட்டர் கணக்கு ஹேக் செய்யப்பட்டது!

சென்னை,

நடிகையும் தயாரிப்பாளருமான ராதிகா சரத்குமார், தனது டுவிட்டர் பக்கத்தினை யாரோ ஹேக் செய்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்

அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இந்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்

அதில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, “என்னுடைய டுவிட்டர் கணக்கு ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் வெளியாகும் கருத்துக்கள் மற்றும் பதிவுகள் குறித்து கவனமாக இருக்கவும்.

சரி செய்ய முயற்சி செய்துவருகிறேன். விரைவில் சரி செய்யப்படும். நன்றி” என தெரிவித்துள்ளார்.

Hi friends, my good friend and a huge powerhouse of talent @realradikaa account is hacked. A complaint has been raised and trying to solve the issue. She conveys her apologies for not being able to connect at the moment but promises to be back soon. Thanks for your support. 🙏🙏