'லத்தி' திரைப்படத்தின் 2-ம் கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவு - விஷால்

சென்னை,

'அயோக்யா' திரைப்படத்திற்கு பிறகு நடிகர் விஷால் போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் 'லத்தி'. இந்த திரைப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் ஏ. வினோத்குமார் இயக்கியுள்ளார். நடிகை சுனைனா கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும், இந்த படத்திற்கு சாம் சி.எஸ். இசையமைத்துள்ளார்.

தற்போது, 'லத்தி' திரைப்படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு முடிந்துள்ளது. மூன்றாம் கட்ட படப்பிடிப்புக்காக படக்குழு ஐதராபாத் செல்ல இருக்கிறது. அங்கு 40 நாட்கள் படப்பிடிப்பு நடத்த படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்த மூன்றாம் கட்ட படப்பிடிப்பில் சில பிரம்மாண்ட சண்டை காட்சிகளை படமாக்க இருப்பதாகவும் இந்த சண்டைகாட்சிகளை பிரபல ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பீட்டர் ஹெய்ன் இயக்குவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த அறிவிப்புகளை நடிகர் விஷால் தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

Annnnnd it’s a WRAP for the 2nd schedule of #LATHTHI.

Unbelievable!!!

Shot for 24hrs on the final day with our LATHTHI team.

Heading to Hyderabad for the 3rd schedule to film 40 days high octane stunt sequence choreographed by Peter Hein.



https://t.co/3ObLIqA19s