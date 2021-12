சினிமா செய்திகள்

கத்ரினா கைப்-விஜய் சேதுபதி இணைந்து நடிக்கும் ‘மெர்ரி கிறிஸ்துமஸ்’ + "||" + Merry Christmas: Katrina Kaif And Vijay Sethupathi To Co-Star In Director Sriram Raghavan's Next

கத்ரினா கைப்-விஜய் சேதுபதி இணைந்து நடிக்கும் ‘மெர்ரி கிறிஸ்துமஸ்’