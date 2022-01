'நாய் சேகர்' திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது..!

சென்னை,

தமிழ் சினிமாவின் காமெடி நடிகர் சதீஷ் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் 'நாய் சேகர்'. இந்த திரைப்படத்தை பிகில் திரைப்படத்தை தயாரித்த கல்பாத்தி எஸ். அகோரம் தயாரிக்கிறார். இந்த திரைப்படத்திற்கு அஜேஸ் இசையமைத்துள்ளார். சிவகார்த்திகேயன் எழுதியுள்ள ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

நாய் சேகர் திரைப்படத்தில் 'குக் வித் கோமாளி' தொலைக்காட்சித் தொடரின் மூலம் பிரபலமான பவித்ரா நாயகியாக நடிக்கிறார். மேலும், இந்த திரைப்படத்தில் கைதி புகழ் ஜார்ஜ் மரியன், இசையமைப்பாளர் கணேஷ், இளவரசு, லிவிங்ஸ்டன், ஞானசம்பந்தம், மற்றும் ஸ்ரீமான் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். கிஷோர் ராஜ்குமார் இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

இந்த நிலையில் இன்று நாய் சேகர் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி உள்ளது. இந்த டீசரை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தன்னுடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டார். ஒரு மனிதன் நாயைப் போலவும் ஒரு நாய் மனிதனைப் போலவும் செயல்பட்டால் என்ன நடக்கும் என்பது போன்று இந்த திரைப்படத்தின் கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Happy to release the teaser of #NaaiSekar - https://t.co/uUIDu5jUeZ



Best wishes to @actorsathish@archanakalpathi@itspavitralaksh@KishoreRajkumar and entire team for a huge success 😊👍