'விஷால் 33' படத்தின் டைட்டில் வெளியானது..!

சென்னை,

இயக்குனர் ஆதிக்ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் நடிகர் விஷால் நடிக்க இருக்கும் திரைப்படம் பான் இந்தியன் திரைப்படமாக அதிக பொருட்செலவில் பிரம்மாண்டமாக உருவாக்க திட்டமிட்டமிட்டிருப்பதாக படக்குழு அறிவித்திருந்தது. இந்த திரைப்படத்தை விஷால், ஆர்யா நடித்திருந்த 'எனிமி' திரைப்படத்தை தயாரித்த வினோத் குமார் தன்னுடைய மினி ஸ்டுடியோஸ் மூலம் தயாரிக்கிறார்.

இந்த திரைப்படத்தில் நடிப்பதற்காக நடிகர் எஸ்.ஜே. சூர்யாவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நடிகர் எஸ்.ஜே. சூர்யா இந்த படத்தில் நடிப்பதை உறுதி செய்துள்ளார். இதுகுறித்து தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்ட நடிகர் எஸ்.ஜே. சூர்யா, ' கடவுளே எல்லா நல்ல கதையையும் என்கிட்டவே அனுப்புறீயே' என்றும் 'இந்த கதையை மாநாடு-2 என்றே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு திரைக்கதை உள்ளது' என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

OHHH🙏GOD YELLA NALLA KADHYAYUM YENKITTAYE ANUPRIYEEE🥰🙏🙏🙏🥰I AM AMAZED WITH DIR @Adhikravi ‘s RECENT NARRATION🥰WOW🥰WHAT A NARRATION 🥰🥰SURE SHOT👍IDHA MAANAADU 2 NU SOLLALAM👍👍APDI ORU SCREENPLAY 👍👍👍THIS TOO WILL GO BEYOND BORDERS 💐🙏to @VishalKOfficial & @vinod_offl