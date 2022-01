'தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன்' தமிழ் ரீமேக் படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் வெளியானது..!

சென்னை,

கடந்த ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற திரைப்படம் 'தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன்'. இயக்குனர் ஜியோ பேபி இயக்கியிருந்த இந்த திரைப்படம் இந்தியா முழுவதும் உள்ள சினிமா ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. மேலும் விமர்சன ரீதியாகவும் பலரின் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில் தற்போது இந்த திரைப்படத்தின் தமிழ் ரீமேக் 'தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன்' என்ற அதே பெயரில் தயாராகி வருகிறது. இந்த தமிழ் ரீமேக்கை இயக்குனர் ஆர். கண்ண்ன் இயக்குகிறார். இந்த திரைப்படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மற்றும் ராகுல் ரவீந்திரன் இருவரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

புத்தாண்டை முன்னிட்டு இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது. நடிகர் ஆர்யா தன்னுடைய சமூக வலைத்தளத்தில் இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரை வெளியிட்டு படக்குழுவிற்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளார்.

Happy to release the first look of #TheGreatIndianKitchen, produced by @RDCMediaPvtLtd starring @aishu_dil & Directed by @Dir_kannanR



Best wishes to the entire team