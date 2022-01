தெலுங்கு நடிகர் ரவி தேஜாவுடன் இணைந்து நடிக்கிறார் விஷ்ணு விஷால்..!

சென்னை,

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் கடைசியாக பிரபு சாலமன் இயக்கியிருந்த 'காடன்' திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். அடுத்ததாக அவர் நடிப்பில் 'எப்ஐஆர்' திரைப்படம் வெளியாக இருக்கிறது. இயக்குனர் கவுதம் வாசுதேவ் மேனனின் உதவியாளர் மனு ஆனந்த் இயக்கி உள்ள ஆக்சன் திரில்லர் கதையம்சம் கொண்ட இந்த திரைப்படம் பிப்ரவரி மாதம் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த திரைப்படத்தில் மஞ்சிமா மோகன், ரைசா வில்சன் மற்றும் ரேபா மோனிகா ஜான் ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடிக்கின்றனர். இயக்குனர்கள் கவுதம் மேனன் மற்றும் கவுரவ் நாராயணன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

இதைத் தொடர்ந்து இயக்குனர் முரளி கார்த்திக் இயக்கும் கிரைம் திரில்லர் கதையான 'மோகன்தாஸ்' படத்திற்கான படப்பிடிப்பையும் விஷ்ணு விஷால் முடித்துவிட்டார். இந்த திரைப்படத்தில் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மற்றும் மலையாள நடிகர் இந்திரஜித் சுகுமாரன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் நடிகர் விஷ்ணு விஷால் அடுத்ததாக தெலுங்கு நடிகர் ரவி தேஜா நடிக்கும் திரைப்படத்தில் அவருடன் இணைந்து நடிக்க இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

With The #MassMaharaja@RaviTeja_offl sir..



Starting the year with a fantastic collaboration..

A super positive actor and great human being...



Someone who believed in me right from our first meeting..



Official details soon:)



But right now time to stay safe and stay strong🙏 pic.twitter.com/ELMnTKFyrc