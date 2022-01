ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் 'துர்கா' படத்தை இயக்கும் பிரபல ஸ்டன்ட் மாஸ்டர்கள்..!

சென்னை,

'இதற்குத் தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா' திரைப்படம் மூலம் சண்டைப்பயிற்சி இயக்குனர்களாக அறிமுகமான இரட்டையர்கள் அன்பறிவ். இவர்கள் தற்போது இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் 'விக்ரம்' திரைப்படத்திற்கு சண்டைப்பயிற்சி இயக்குனர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் தற்போது அன்பறிவ் இருவரும் ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் 'துர்கா' படத்தை இயக்க இருப்பதாக நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ், 'புகழ்பெற்ற ஸ்டன்ட் மாஸ்டர்கள் அன்பறிவ் 'துர்கா' திரைப்படத்தை ராகவேந்திரா புரொடக்சன்ஸ் தயாரிப்பில் இயக்க இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி' என்று கூறியுள்ளார்.

