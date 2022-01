சினிமா செய்திகள்

பிரபல நடிகை கீர்த்தி சுரேஷுக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Actress #KeerthySureshannounced that she had tested positive for #COVID19

பிரபல நடிகை கீர்த்தி சுரேஷுக்கு கொரோனா பாதிப்பு