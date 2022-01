சினிமா செய்திகள்

கார்த்தி நடிக்கும் 'விருமன்' திரைப்படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் வெளியானது..! + "||" + First look poster of Karthi starrer 'Viruman' released ..!

கார்த்தி நடிக்கும் 'விருமன்' திரைப்படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் வெளியானது..!