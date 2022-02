சினிமா செய்திகள்

நடிகரும், சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவருமான சரத்குமாருக்கு கொரோனா! + "||" + Actor Sarathkumar has isolated himself as he has been confirmed to have a corona infection.

