சினிமா செய்திகள்

தியேட்டர் டிக்கெட் விலை விவகாரம்; தெலுங்கு நடிகர்கள் முதல்-மந்திரியுடன் முக்கிய ஆலோசனை! + "||" + Andhra ticket pricing row: Chiranjeevi, others likely to meet CM Jagan today

தியேட்டர் டிக்கெட் விலை விவகாரம்; தெலுங்கு நடிகர்கள் முதல்-மந்திரியுடன் முக்கிய ஆலோசனை!