சினிமா செய்திகள்

திருவிதாங்கூர் மன்னரை வெப் தொடரில் தவறாக சித்தரித்ததாக எதிர்ப்பு + "||" + Web series insulting Chithira Thirunal Maharaja; what was being shown in the web series was untrue, says Aswathi Thirunal

திருவிதாங்கூர் மன்னரை வெப் தொடரில் தவறாக சித்தரித்ததாக எதிர்ப்பு