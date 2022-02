சினிமா செய்திகள்

விஜய் தேவரகொண்டாவை விமர்சித்த இளம் நடிகைக்கு எதிர்ப்பு + "||" + Opposition to the young actress who criticized Vijay Thevarakonda

விஜய் தேவரகொண்டாவை விமர்சித்த இளம் நடிகைக்கு எதிர்ப்பு