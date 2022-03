சினிமா செய்திகள்

படம் தோல்வி அடைந்ததால் ரூ.50 கோடியை திருப்பி கொடுத்த பிரபாஸ் + "||" + Prabhas who repayed Rs.50 crore because the film has failed

படம் தோல்வி அடைந்ததால் ரூ.50 கோடியை திருப்பி கொடுத்த பிரபாஸ்