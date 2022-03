சினிமா செய்திகள்

சர்ச்சை பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு: மன்னிப்பு கேட்ட வில்லன் நடிகர் + "||" + Vinayakan apologizes to a media person for his controversial comments

சர்ச்சை பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு: மன்னிப்பு கேட்ட வில்லன் நடிகர்