டுவிட்டரில் இணைந்தார் இயக்குனர் சுதா கொங்கரா..!

சென்னை,

இயக்குனர் சுதா கொங்கரா, கடைசியாக நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்ற 'சூரரைப்போற்று' திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்தார். தற்போது சூரரைப்போற்று திரைப்படம் இந்தியில் ரீமேக் செய்யப்பட உள்ளது. அதற்கான பணிகளில் சுதா கொங்கரா ஈடுபட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில் இயக்குனர் சுதா கொங்கரா, டுவிட்டரில் இணைந்துள்ளார். தன்னுடைய அதிகார்ப்பூர்வ டுவிட்டர் கணக்கை நேற்று தொடங்கியுள்ளார். கணக்கை தொடங்கிய அவர் முதல் பதிவாக, 'வணக்கம். இது என்னுடைய அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் கணக்கு. அவ்வளவுதான்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Hi. This is my official handle. That's it.