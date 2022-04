சினிமா செய்திகள்

உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிக்கும் 'நெஞ்சுக்கு நீதி' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..! + "||" + Udhayanidhi's Nenjuku Needhi to hit the screens on May 20

உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிக்கும் 'நெஞ்சுக்கு நீதி' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!