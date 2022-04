சினிமா செய்திகள்

ரூ.300 மட்டுமே பாக்கெட்டில் இருந்தது.. ஆனால் இன்று 300 கோடிக்கு மேல் வசூல்! கே.ஜி.எப் நடிகர் யாஷின் கதை + "||" + KGF star Yash ran away from home with Rs 300 in his pocket to become a ‘superstar’

ரூ.300 மட்டுமே பாக்கெட்டில் இருந்தது.. ஆனால் இன்று 300 கோடிக்கு மேல் வசூல்! கே.ஜி.எப் நடிகர் யாஷின் கதை