எஸ்.ஜே.சூர்யா நடித்துள்ள 'கடமையை செய்' படத்தின் டிரைலர் வெளியீடு..!

சென்னை,

இயக்குனரும் நடிகருமான எஸ்.ஜே.சூர்யா கடைசியாக இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்திருந்த 'மாநாடு' திரைப்படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த திரைப்படம் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.

அடுத்ததாக எஸ்.ஜே.சூர்யா, இயக்குனர் வெங்கட் ராகவன் இயக்கத்தில் நாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் 'கடமையை செய்'. இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் நடித்துள்ளார். இந்த திரைப்படத்தை டி.ஆர் ரமேஷ், ஷாகீர் உசேன் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.

இந்த திரைப்படத்தின் டிரைலர் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இந்த டிரைலரை நடிகர் சிம்பு தன்னுடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டார். இந்த டிரைலர் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Happy to Release the trailer of #KADAMAIYAISEI produced by

TR Ramesh & S Zahir hussain

Time to see @iam_SJSuryah 's unseen performance in #KadamaiyaiSei

Happy to see @iamyashikaanand in a new dimension

Best wishes to d director @Venkatt_Ragavan & teamhttps://t.co/v0d03d1ZMD