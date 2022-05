சினிமா செய்திகள்

கமல்ஹாசன் எழுதி பாடியுள்ள 'விக்ரம்' படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியீடு..! + "||" + First single release of 'Vikram' written and sung by Kamal Haasan ..!

