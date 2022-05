சினிமா செய்திகள்

2 நாட்களில் 2 கோடி பார்வைகள்.. டிரெண்டிங்கில் முதலிடத்தில் உள்ள "பத்தலே பத்தலே" + "||" + 2 crore views in 2 days ..Pattale Pattale at the top of the trending

2 நாட்களில் 2 கோடி பார்வைகள்.. டிரெண்டிங்கில் முதலிடத்தில் உள்ள "பத்தலே பத்தலே"