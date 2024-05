'கள்வன்' படத்தின் ஓ.டி.டி. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

சென்னை,

பி.வி.ஷங்கர் இயக்கத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் 'கள்வன்'. இந்த படத்தில் பாரதிராஜா, இவானா, தீனா, ஜி.ஞானசம்பந்தம், வினோத் முன்னா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர். டில்லி பாபு தயாரித்த இந்த படத்துக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்திருந்தார்.கடந்த மாதம் 4-ந்தேதி வெளியான 'கள்வன்' திரைப்படம் ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்றது. சமீபத்தில் இந்த படத்தின் மேக்கிங் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டது.

இந்நிலையில், இப்படத்தின் ஓ.டி.டி. ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி இப்படம் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் ஓ.டி.டி.யில் 14ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Experience the thrill of #Kalvan, streaming now on @disneyplusHSTam on May 14th Don't miss this action-packed family entertainer



