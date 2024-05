'ராயன்' படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியாகும் தேதி அறிவிப்பு

சென்னை,

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் 'ராயன்' படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்தது. தற்போது தொழில்நுட்ப பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. தனுஷ் நடித்து இயக்கும் அவரது 50-வது படமான 'ராயன்' படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில் இந்த படம் ஜூன் மாதம் வெளியாக உள்ளது

துஷாரா விஜயன், அபர்ணா பாலமுரளி, வரலட்சுமி சரத்குமார் ஆகிய மூன்று நாயகிகள் நடிக்கும் இந்த படத்திற்கு ஏஆர் ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார். ராயன் படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, செல்வராகவன், பிரகாஷ் ராஜ், துஷாரா விஜயன், அபர்ணா பாலமுரளி, வரலட்சுமி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்

இந்த நிலையில், 'ராயன்' படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் 'அடங்காத அசுரன்' 9ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Raayan first single " Adangadha Asuran " from 9th. An A R RAHMAN BLAST @arrahman @sunpictures pic.twitter.com/4347sYhQrh