சல்மான்கான் நடிக்கும் 'சிக்கந்தர்' படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்

A glimpse straight from the sets of Sikandar Excited to be here with you @BeingSalmanKhan sir! Looking forward to great times ahead #SajidNadiadwala's #Sikandar #ARMSikandarEid2025@BeingSalmanKhan @iamRashmika @NGEMovies @WardaNadiadwala #SikandarEid2025 pic.twitter.com/2dKwpND8Sh