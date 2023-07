புதிய படத்தில் இணைந்த சரத்குமார்...

நடிகர் சரத்குமார் அடுத்ததாக "மிஸ்டர் எக்ஸ்" படத்தில் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். சரத்குமார், அசோக் செல்வன் நடிப்பில் அண்மையில் வெளியான போர் தொழில் படம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. இந்த நிலையில், சரத்குமார் அடுத்ததாக எப்.ஐ.ஆர் . படத்தை இயக்கிய மனு ஆனந்துடன் இணைந்துள்ளார்.

"மிஸ்டர் எக்ஸ்" படத்தில் ஆர்யா, கவுதம் கார்த்திக், மஞ்சு வாரியர் என மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடிக்கும் நிலையில், சரத்குமாரும் இணைந்துள்ளதால் படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.



Happy to be a part of the entire team of Mr X. Let us all give our very best.



Starring @arya_offl, @Gautham_Karthik, @ManjuWarrier4 and @AnaghaOfficial.



Written and directed by @itsmanuanand.@prince_pictures @lakku76 @venkatavmedia @dhibuofficial @vincentcinema @rajeevan69… pic.twitter.com/6TnzPZifeJ