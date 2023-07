இசை வெளியீட்டு விழா.. ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த 'ஜெயிலர்' படக்குழு..!

இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி தற்போது 'ஜெயிலர்' திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இதில் மலையாள நடிகர் மோகன்லால், கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமார் மற்றும் பிரியங்கா மோகன், ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகிபாபு, வசந்த் ரவி, விநாயகன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்தில் ரஜினி, முத்துவேல் பாண்டியன் கதாபாத்திரத்தில் ஜெயிலராக நடித்துள்ளார். அதிரடி சண்டை படமாக தயாராகி வரும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். 'ஜெயிலர்' படத்தின் 'காவாலா' மற்றும் 'இது டைகரின் கட்டளை' பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறது. 'ஜெயிலர்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா ஜூலை 28-ஆம் தேதி சென்னை, நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவை நேரில் காண ரசிகர்களுக்கு படக்குழு வாய்ப்பளித்துள்ளது. அதன்படி இசை வெளியீட்டு விழாவை காண 1000 இலவச பாஸ்களை ரசிகர்களுக்கு வழங்குகிறது. மேலும் இதற்கான பதிவு நாளை 1 மணிக்கு தொடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The chance to witness the grand #JailerAudioLaunch Just follow these instructions tomorrow to get your free pass



Website Link will be live tomorrow at 1 PM@rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @Mohanlal @NimmaShivanna @bindasbhidu @tamannaahspeaks… pic.twitter.com/700CeDZ0j9