புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டு துல்கர் சல்மானுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த படக்குழு

இயக்குனர் அபிலாஷ் ஜோஷி இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் 'கிங் ஆஃப் கோதா'. ஜீ ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் வேஃபேரர் ஃபிலிம்ஸ் இணைந்து இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது. ஜேக்ஸ் பிஜாய் மற்றும் ஷான் ரஹ்மான் இணைந்து இசையமைக்கும் இப்படத்திற்கு நிமிஷ் ரவி ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

துல்கர் சல்மானின் 11 ஆண்டுகால திரையுலக வாழ்க்கையைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் 'கிங் ஆஃப் கோதா' திரைப்படம் இந்த ஆண்டு ஓணம் அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் 'கிங் ஆஃப் கோதா' டீசரை படக்குழு வெளியிட்டிருந்தது. இந்நிலையில் துல்கர் சல்மானுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து இப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் இப்படத்தின் முதல் பாடல் தற்போது வெளியாகவுள்ளது.இதனை ரசிகர்கள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்

Happy Birthday to the King of Hearts @dulQuer from team #KingofKotha #HBDDulquerSalmaan pic.twitter.com/wXBcpli7ox

Get ready to groove to the energetic and foot-tapping beats of #Kalapakkaara from #KingOfKotha in 4 languages by @JxBe



